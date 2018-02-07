ChronoBlade, arcade stili dövüş oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim kaliteli bir yapım. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan dövüş oyununda süper güçlere sahip fantastik karakterlerle ilginç arenalarda PvP mücadelelere giriyorsunuz. Karakter ve arena modellemeleri, atmosfer, kontrol sistemi, grafik ve sesler… Tüm detayları oldukça beğendim.

Farklı türleri bir araya getiren ChronoBlade’de dövüşler sadece gerçek iki oyuncu arasında oluyor. Dövüşler 60 saniye sürüyor. Bu süre içerisinde rakibinizi bitirmek durumundasınız. Rakibiniz üzerinde deneyebileceğiniz çok sayıda silahın yanında kısa süreliğine kullanabildiğiniz, dövüşün seyrini değiştiren etkili yardımcı silahlarınız mevcut. Komboları da unutmamak gerek. Yerden ve havadan ardı ardına yaptığınız hareketlerle rakibinizin sağlık durumunu alt üst edebiliyorsunuz. Dilerseniz otomatik oynama modunu aktif edip kontrolü yapay zekaya bırakabiliyorsunuz.