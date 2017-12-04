Citiletter, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz arkadaşlık ve seyahat uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Farklı şehirleri gezerek yeni insanlar tanımanıza olanak sağlayan uygulamada farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz.

Farklı şehirleri gezmeyi sevenlerin mutlaka telefonlarında olması gereken bir uygulama olan Citiletter, şehrin yerlileriyle şehre gelen turistleri bir araya getirip iletişme geçmelerini sağlıyor. Aynı şekilde farklı bir şehre gittiğinizde şehri size tanıtabilecek insanlar bulmanıza da yardımcı olan uygulama, şehri en iyi orada yaşayanların anlatabileceğini savunuyor. Bu düşünce üzerine geliştirilen uygulamada yerlilerle mesajlaşıyor ve farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Türk geliştirici tarafından piyasaya sunulan Citiletter, seyahat etmeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulama deneyebilirim. Kolay arayüzü ve kullanıcı dostu menüleriyle Citiletter uygulamasını sakın kaçırmayın.

Citiletter uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.