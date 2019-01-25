Gelirleri yükselterek, çalışanları işe alarak ve işten çıkararak, stadyumunuzu ve tesislerinizi yükselterek, hayal ekibinizi kurarak ve kulübünüzü en üst düzey görkemle yöneterek Kurul'u mutlu edin. Tüm bunlar özellikle iPhone ve iPad için tasarlanmış Club Soccer Director 2019'da bulunuyır.

38 ligde 800'den fazla kulüp arasından seçim yapın veya kendi kulübünüzü oluşturun. Kulübünüzün gelişiminin her yönünü ve nasıl yatırım yaptığınızı yönetin. Stadyum, antrenman alanı ve gençlik akademisi dahil kulübün tesislerini geliştir ve yükselt. Gerçek hayattaki gibi kararların yönetim kurulunun, takım moralinin ve hatta hayranlarının tutumunu etkiliyor. Basın ve medya ile nasıl ilgilendiğiniz, bilet fiyatları, ekibinizin kalitesi ve akademi adaylarınızın potansiyelinin önemi var.

Sponsorluklarla müzakere ederek gelirleri artırın. Futbol menajeri ekibini işe alın ve kovun; oyuncularla transfer anlaşmaları ve teklifler ile pazarlık ederek aynı zamanda oyuncular ve çalışanlarla sözleşme görüşmeleri yaparak hayal kadrolarınızı kurun.

