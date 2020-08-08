Her durumda takımı istediğiniz gibi geliştirebilir ve şekillendirebilir, beğendiğiniz antrenörleri işe alabilir, kupalar kazandıracak oyuncuları transfer edebilir ve futbol kulübünüzün tüm günlük işleriyle ilgilenebilirsiniz.

Kulübüne bir isim ver ve onu sıfırdan kur. Club Soccer Director 2021'de antrenmanlar, transferler, kadro seçimi, diziliş ve taktiklerden yapılanma, kulübün mali hususları ve forma tasarımlarına kadar kulübünle ilgili her konuyu yönetme fırsatına sahipsin.

Arkadaşlarına katıl ve onlarla gerçek zamanlı olarak mücadele et, tüm dünyadan diğer menajerlere karşı oynayarak becerilerini geliştir.

Club Soccer Director 2021'de oyna ve gerçek bir futbol menajeri olmanın ve efsanevi bir futbol kulübünü sıfırdan kurmanın coşkusunu yaşa. Hatta bir futbol menajerinden çok daha fazlası olun.