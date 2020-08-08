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Club Soccer Director 2021 1.5.1 (ios)
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  4. Club Soccer Director 2021 - iOS İçin Spor Oyunu

Club Soccer Director 2021

1.5.1
ios
Club Soccer Director 2021
ÜCRETSİZ
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kullanıcı

Yepyeni futbol kadrolarıyla takımınızı başarıya taşıyın.

Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 1
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 2
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 3
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 4
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 5
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 6
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 7
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 8
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 9
Club Soccer Director 2021 Ekran Görüntüleri - 10
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Her durumda takımı istediğiniz gibi geliştirebilir ve şekillendirebilir, beğendiğiniz antrenörleri işe alabilir, kupalar kazandıracak oyuncuları transfer edebilir ve futbol kulübünüzün tüm günlük işleriyle ilgilenebilirsiniz.

Kulübüne bir isim ver ve onu sıfırdan kur. Club Soccer Director 2021'de antrenmanlar, transferler, kadro seçimi, diziliş ve taktiklerden yapılanma, kulübün mali hususları ve forma tasarımlarına kadar kulübünle ilgili her konuyu yönetme fırsatına sahipsin.

Arkadaşlarına katıl ve onlarla gerçek zamanlı olarak mücadele et, tüm dünyadan diğer menajerlere karşı oynayarak becerilerini geliştir.

Club Soccer Director 2021'de oyna ve gerçek bir futbol menajeri olmanın ve efsanevi bir futbol kulübünü sıfırdan kurmanın coşkusunu yaşa. Hatta bir futbol menajerinden çok daha fazlası olun.

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