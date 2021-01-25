Clubhouse, App Store’da popülerliği günden güne artan sosyal ağ uygulaması. Peki, herkesin konuştuğu Clubhouse nedir? Clubhouse uygulaması, kişilerin arkadaşlarıyla ve dünyanın her yerinden başka ilginç insanlarla günlük sesli sohbet yapabildiği bir yer.

Şimdilik invite yani davet usulü kullanılabilen sosyal ağ platformunda kullanıcılar online sohbet edebildiği gibi sadece dinleyici olarak da bulunabiliyor. Clubhouse şimdilik sadece App Store’da, Google Play Store’dan indirilebiliyor. Yukarıdaki Clubhouse İndir butonuna dokunarak son dönemin en çok konuşulan mobil uygulamalarından birini iPhone’unuzu ücretsiz indirebilirsiniz.

Clubhouse İndir

Herkesin katılamadığı, davetiye ile üye olunabilen, merak edilen Clubhouse uygulaması nedir? Şu an erken beta aşamasında olan Clubhouse, insanların eğlenebildiği, öğrenebildiği, anlamlı bağlantılar kurabileceği ve dünyanın her yerinden başkalarıyla zengin deneyimler paylaşabileceği özgün bir konuşma ve ifade alanı olacak şekilde tasarlanmış.

Clubhouse’da sohbetler odalarda gerçekleşiyor. Her odada moderatör, konuşmacı veya dinleyici olunabiliyor.

Moderatör : Clubhouse’da bir oda açtığınızda moderatör oluyorsunuz. Bu, diğer konuşmacıları ekleme veya çıkarma yetkisine sahip tek kişi olduğunuz anlamına geliyor. Bir moderatör olarak sohbeti yönlendirebilirsiniz ve odadaki sohbetin içeriği ve tarzı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olursunuz.

: Clubhouse’da bir oda açtığınızda moderatör oluyorsunuz. Bu, diğer konuşmacıları ekleme veya çıkarma yetkisine sahip tek kişi olduğunuz anlamına geliyor. Bir moderatör olarak sohbeti yönlendirebilirsiniz ve odadaki sohbetin içeriği ve tarzı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olursunuz. Konuşmacı : Konuşmacılar, bir odada konuşma gücüne sahip kişilerdir. Varsayılan olarak, odayı başlatan kişi konuşmacıdır bu nedenle de sahnede onlara katılan ilk kişi konuşmacı olur. Topluluktaki diğer herkes dinleyici konumundadır, davet edilmeden konuşamazlar.

: Konuşmacılar, bir odada konuşma gücüne sahip kişilerdir. Varsayılan olarak, odayı başlatan kişi konuşmacıdır bu nedenle de sahnede onlara katılan ilk kişi konuşmacı olur. Topluluktaki diğer herkes dinleyici konumundadır, davet edilmeden konuşamazlar. Dinleyici: Kullanıcılar dönen bir sohbete katılmak için dokunduklarında topluluğa sessiz olarak giriş yaparlar. Bu, onların dinleyici olduğu anlamına gelir.

Sesli sohbet temelli sosyal ağ Clubhouse’a katılan herkes aşağıdaki kurallara uymayı, başkalarını da bu kuralları ihlal etmeye teşvik etmemeyi kabul etmiş olur:

Gerçek ad ve kimlik kullanmalısınız. Clubhouse’u kullanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekir. (Ülkeye göre yaş sınırı değişebilir.) Herhangi bir kişi veya gruba tacizde bulunma, zorbalık veya kötüye kullanım yasaktır. Herhangi bir kişi veya gruba karşı ayrımcılık yapamaz, nefret dolu davranışta bulunamaz, şiddet veya zarar verme tehdidinde bulunamazsınız. Başkalarının özel bilgilerini izinleri olmadan paylaşamaz, paylaşma tehdidinde bulunamaz veya paylaşımını teşvik edemezsiniz. Önceden izin almadan Clubhouse’da elde edilen bilgileri kopyalamaz, kaydedemez veya başka bir şekilde çoğaltamaz ve/veya paylaşamazsınız. Herhangi bir fikri mülkiyeti veya başka mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir konuşmaya katılamaz veya herhangi bir içerik yükleyemezsiniz. Yanlış bilgi veya istenmeyen e-posta yayamaz veya bilgileri yapay olarak büyütemez veya bastıramazsınız. Küçükler de dahil herhangi bir kişi veya gruba zarar verme niyetinde olan veya zarar verme ihtimali olan bilgileri (veya manipüle edilmiş medyayı) paylaşamaz veya tartışamazsınız. Servisi herhangi bir yetkisiz veya yasa dışı faaliyet yürütmek amacıyla kullanamazsınız.

Kişi bu kuralları ihlal etmemesine rağmen etkileşimde bulunmamayı tercih edebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz bazı araçlar var. İçerik moderatörleri odada kimlerin olabileceğine ve konuşabileceğine karar verir. Konuşmacıyı kabul edebilir veya reddedebilir, konuşmacıyı sessize alabilir veya silebilir, odadan atabilir. Kullanıcı olarak siz de dilediğiniz zaman bir kişiyi takipten çıkabilir veya engelleyebilirsiniz.