Cobi Hoops 2, bulmacaları çözerek ilerlediğiniz basketbol oyunu. Klasik basketbol maçlarından sıkıldıysanız, beceriden ziyade düşünerek oynamaya iten farklı bir basket oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. iOS platformuna özel çıkış yapan yapım, retro görselleriyle eski oyunları özleyenleri seneler öncesine götürüyor.

Görsel çizgileriyle nostalji yaşatan basketbol oyununda normal maçlara çıkmak yerine bulmacaları çözmeniz gerekiyor. Her bölümde tek bir sayı yapmanız isteniyor ancak pota ile aranızda engeller var. Uzun çubuklar, kutular, borular ve daha birçok atışı zorlaştırmak için koyulmuş setleri hesaba katarak atışınızı yapıyorsunuz. Oyunun ilerleyen safhalarında arkadaşlarınız da dahil oluyor. Bu noktada oyunun gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

İlginç olarak Mesajlar uygulaması içerisinden de oynama seçeneği sunan Cobi Hoops 2, bulmacayla basketbolu çok iyi harmanlamış eğlenceli bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.