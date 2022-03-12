PES 2020
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 31,667
- Üretici Konami
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PES 2020 - eFootball PES 2020 (İndir): En iyi futbol oyunları arasında
PES 2020 (eFootball PES 2020) PC’ye indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri.
Konami’nin ünlü orta saha oyuncusu Andrés Iniesta’nın görüşlerini alarak geliştirdiği futbol oyunu PES 2020, FIFA 20 gibi birçok geliştirme ve yeniliklerle geliyor. Yeni dinamik top sürme becerileri, yeni karşılaşma teknikleri, ince ayarı yapılmış top fiziği ile her zamankinden daha gerçekçi bir PES futbol oyunu karşımızda. Serinin en başarılı sürümlerinden bir tanesi olan PES 2020, gerçekçi grafik açıları ile oyunculara sürükleyici maçlar oynama imkanı veriyor. Dünyanın önde gelen takımlarının ve oyuncularınında yer aldığı yapımda maçlar heyecan yüklü atmosferlerde gerçekleşiyor. Steam üzerinde satılan oyun, günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanmaya devam ediliyor.
PES 2020 PC Demo İndir
PES 2020 PC demo indirmek için Steam sayfasında sağ köşede "Demoyu İndir" linkine tıklayın. FC Barcelona, Arsenal FC, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Sport Club Corinthians Paulista, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile ve Colo-Colo PES 2020 demoda yer alan takımlar arasında. Demoda Hızlı Oyun (Quick Play), Co-op (Eşli) ve Edit Mode (Düzenleme Modu) açık ve online maç yapabiliyorsunuz.
PES 2020 Yenilikler
Konami tarafından geliştirilen, 10 Eylül’de PC’ye çıkış yapacak olan futbol oyunu PES 2020 yeni adıyla eFootball PES 2020’nin dikkat çeken yanı ünlü İspanyol oyuncu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirilmiş olması.
Yeni top sürme tekniği olarak tanıtılan Finesse Dribble - İncelikli Top Sürme, rakiplerinin hareketlerini sezebilen oyunculara defans oyuncularının arasında sıra dışı bir çeviklikle sıyrılma imkanı veriyor. Top kontrolü mekanikleri de geliştirildi. Gelen bir topun yanında temasta bulunmadan koşmanıza imkan sağlayan Dokunmadan Kontrol ve ayrıca hızlı top çekme hareketi yaparak rakibi şaşırtmanızı sağlayan bir beceri olan Kandırmaca Top Kontrolü dahil yeni top kontrolleri mevcut. Yaptığınız vuruşlar ve attığınız her pasın isabeti, duruş şeklinize, sahadaki yerinize ve pres görüp görmediğinize bağlı olarak değişiyor. Defans oyuncuları da geliştirildi. Kayarak müdahalelerde yeni animasyonlar eklendi, topu kafayla uzaklaştırma daha gerçekçi ve kasti faul yapma gibi yenilikler mevcut. Top fizik sistemi de geliştirildi. Topa ilk dokunuş, kontrol, saklama, tüm iyileştirmeler yeni fizik motorunun eseri. Adaptif oyuncu etkileşimi olarak tanıtılan yeni İlham özelliği, hem oyuncunun topla etkileşime geçme şeklini hem de o oyuncunun etrafındaki diğer oyuncuların davranışlarını etkiliyor. Örneğin; top sürme yeteneği güçlü bir oyuncu topu aldığında takım arkadaşları oyuncunun içeri kat edebilmesi için yeterli alan açmak adına etrafa dağılıyor.
PES 2020’de her oyuncunun farklı beceri ve yeteceğe sahip olduğu öne çıkıyor. Agresiflik becerisine sahip olan bir oyuncuyu rakibine yaptığı baskıdan kolayca anlayabiliyorsunuz. Sıkı Top Tutma becerisi olan bir oyuncuyu kontrol ediyorsanız dar alanlarda etkili manevralarla rakibinizi kolayca geçmeniz mümkün. Ara Pası becerisine sahip bir oyuncuyu kontrol ediyorsanız ara pasın yerini bulmama olasılığı çok düşük. Uzaktan Şut becerisi olan sahip oyuncuyla uzaktan çok daha kolay harika goller atabilirsiniz. Becerilerden bahsetmişken, PES 2020’de kendine has futbol tarzı olan dünyaca ünlü isim Ronaldinho’nun yerine geçebiliyorsunuz. Ronaldinho’nun göğüs kontrolü, sırt kontrolü gibi gösterişli ilk dokunuş tekniklerini yapmak elbette beceri, yetenek gerektiriyor.
PES 2020 Sürümleri
PES 2020 ön sipariş özel 10 maç kiralık Andrés Iniesta ve 1000 myClub coins veriyor.
STANDARD EDITION ayrıca aşağıdaki myClub içeriğini içerir:
- 10 maç kiralık Ronaldinho 2019
- 10 maç kiralık Lionel Messi
- Seçkin Menajer (3 Oyuncu) x 10 hafta
- 3 Oyuncu için Kontrat Yenileme x 10 hafta
PES 2020 LEGEND EDITION aşağıdaki myClub içeriğini içerir:
- PES Legend Oyuncu
- Ronaldinho 2019
- 10 maç kiralık Lionel Messi
- Premium Oyuncu Menajeri (3 Oyuncu) x 30 hafta
- 3 Oyuncu Kontrat Yenileme x 30 hafta
PES 2020 Çıkış Tarihi
PES 2020 (eFootball PES 2020) PC'ye 10 Eylül'de çıkış yapacak.
PES 2020 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,831
- DOSYA BOYUTU 75.00 MB
- Üretici Konami
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PES 2020 APK - eFootball PES 2020, Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir en iyi mobil futbol oyunları arasında.
PES 2020 APK indirme bağlantısı aramakla uğraşmadan Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz futbol oyunlarından biri. PES 2020 Mobil diğer adıyla eFootball PES 2020 Mobile ücretsiz indirilebilmeye açılan kaliteli bir online futbol oyunu. Konami’nin mobil platformdaki en iyi spor oyunları arasında yer alan PES futbol oyununu indirerek 2020 sezonuna başlayın.
En iyi mobil futbol oyunları denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri PES. Konami tarafından geliştirilen popüler futbol oyunu PES’in mobil versiyonu bu sene ayrı bir oyun olarak çıkmadı; eFootball PES 2020 mobil güncellemesi olarak geldi. PC’deki gibi eFootball PES 2020 olarak bizleri karşılayan futbol oyunu, şimdiye kadarki en gerçekçi mobil futbol deneyimini sunuyor. E3 2019’da “En İyi Spor Oyunu” ödülünü kazanan PES 2020’nin mobil sürümü konsollardan çok da farklı değil. Konami’nin usta İspanyol orta saha oyuncusu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirdiği yeni “İncelikli Top Sürme” tekniği, topu yepyeni bir soluk getiren bir yaratıcılıkla kontro etmenizi sağlıyor. Topu yakalamadaki ve top kontrolündeki diğer iyileştirmeler de her oyuncunun sahadaki hareketleri arasındaki küçük farklardan en iyi şekilde faydalanmanıza imkan sağlıyor. Ayrıca yeni eklenen “İlham” sistemi belli oyuncuların yakındaki takım arkadaşlarının davranış tarzını etkilemesine imkan tanıyor.
PES 2020 Mobil’de lisanslı Avrupa kulüplerinin sayısı artırılmış. FC Barcelona’ya ek olarak Manchester United, FC Bayern, München ve Juventus kulüpleri eklenmiş. Ayrıca İtalya’nın Serie A TIM ve Serie BKT ligleri gibi resmi ligler de dahil olmak üzere çeşitli kulüp takımları ve milli takımların lisansları eklenmiş. Artık uluslararası süper yıldızlardan oluşan rüya takımınızı kurmak için çok daha fazla seçeneğiniz var. Maradona, Batistuta, Kahn, Beckham, Totti gibi tüm zamanların en sevilen isimlerinin bulunduğu efsaneler kadrosu da ayrıca bulunmakta.
PES 2020 Mobile’da ister yanınızdaki arkadaşınızla yerel maçın tadını çıkarın, ister arkadaşınızı online kaydederek internet üzerinden birlikte oynayın, ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele edin, isterseniz de sınırlı süreli çekişmeli etkinliklere girin.
PES 2020 APK
Pro Evolution Soccer 2020 ya da PES 2020 APK veya Google Play Store'dan artık indirilememektedir. PES mobile oyunu her sezon Konami tarafından güncelleme olarak çıkarılmaktadır. eFootball PES 2021 Android telefonunuza ücretsiz olarak Google Play mağazasından indirip oynayabilirsiniz.
PES 2020 Mobile
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,219
- DOSYA BOYUTU 1638.40 MB
- Üretici Konami
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PES 2020 Mobile - eFootball PES 2020 Mobile İndir (iOS): Konsol futbol heyecanı mobilde!
PES 2020 Mobile - eFootball PES 2020 Mobile, mobilde oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri. Konami’nin E3 2019’da “En İyi Spor Oyunu” ödülünü alan futbol oyunu PES 2020’nin mobil sürümü eFootball PES 2020 yüksek kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip. 2020 sezonunda grafiksel ve oynanabilirlik açısından büyük geliştirmeler, iyileştirmeler içeren PES 2020 Mobile’ı iOS cihazlarınıza (iPhone/iPad) kesinlikle indirmelisiniz.
PES 2020 Mobil - eFootball PES 2020 Mobil, PES 2019’un güncellenmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Konami’nin gelmiş geçmiş en sürükleyici ve rekabetçi futbol simülasyonu olarak öne çıkardığı eFootball PES 2020 mobil, sadece online oynanabiliyor. İster aynı koltukta bir arkadaşınızla yerel maçın tadını çıkarın, ister bir arkadaşınızı online kaydederek internet üzerinden birlikte oynayın, ister dünya genelinde oyunculara karşı oynayın, isterseniz de sınırlı süreli çekişmeli etkinliklere girin… PES 2020 mobil ile yoğun bir e-spor deneyiminin tadını en iyi şekilde çıkarırsınız. Barcelona, Manchester United, Bayern München, Juventus gibi büyük kulüplerinin yanı sıra İtalya’nın Serie A TIM ve Serie BKT ligleri gibi resmi ligler de dahil olmak üzere çeşitlü kulüp takımları ve milli takımlarının lisanslı olarak bulunduğu yeni PES oyununda Maradona, Batistuta, Kahn, Beckham, Zico, Totti gibi tüm zamanların en sevilen isimleri efsaneler kadrosunda sizi bekliyor. Rüya takımınızı kurmanız için çok fazla seçeneğiniz var.
PES 2020 Mobile’da şimdiye kadarki en gerçekçi mobil futbol deneyimini sunuyor. İspanyol oyuncu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirildiği söylenen yeni “İncelikli Top Sürme” tekniği, top kontrolüne yeni bir soluk getiriyor. Topu yakalamada ve top kontrolünde de iyileştirmeler mevcut. Yeni eklenen “İlham” sistemi, belli oyuncuların yakındaki takım arkadaşlarının davranış tarzını etkilemesine imkan sağlıyor.
PES 2020 Mobile - eFootball PES 2020 Mobile iOS Oyunu Özellikleri
- eFootball’un online maç oynama keyfini tecrübe edin
- Konsolda futbol heyecanı artık cebinizde
- Yeni büyük Avrupa kulüplerinin lisansları
- Gerçek zamanlı online maçlar
- Daha fazla efsane