PES 2020 - eFootball PES 2020 (İndir): En iyi futbol oyunları arasında

Erkan Calp - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PES 2020 (eFootball PES 2020) PC’ye indirip oynayabileceğiniz en iyi futbol oyunlarından biri.

Konami’nin ünlü orta saha oyuncusu Andrés Iniesta’nın görüşlerini alarak geliştirdiği futbol oyunu PES 2020, FIFA 20 gibi birçok geliştirme ve yeniliklerle geliyor. Yeni dinamik top sürme becerileri, yeni karşılaşma teknikleri, ince ayarı yapılmış top fiziği ile her zamankinden daha gerçekçi bir PES futbol oyunu karşımızda. Serinin en başarılı sürümlerinden bir tanesi olan PES 2020, gerçekçi grafik açıları ile oyunculara sürükleyici maçlar oynama imkanı veriyor. Dünyanın önde gelen takımlarının ve oyuncularınında yer aldığı yapımda maçlar heyecan yüklü atmosferlerde gerçekleşiyor. Steam üzerinde satılan oyun, günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oynanmaya devam ediliyor.

PES 2020 PC Demo İndir

PES 2020 PC demo indirmek için Steam sayfasında sağ köşede "Demoyu İndir" linkine tıklayın. FC Barcelona, Arsenal FC, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Sport Club Corinthians Paulista, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile ve Colo-Colo PES 2020 demoda yer alan takımlar arasında. Demoda Hızlı Oyun (Quick Play), Co-op (Eşli) ve Edit Mode (Düzenleme Modu) açık ve online maç yapabiliyorsunuz.

PES 2020 Yenilikler

Konami tarafından geliştirilen, 10 Eylül’de PC’ye çıkış yapacak olan futbol oyunu PES 2020 yeni adıyla eFootball PES 2020’nin dikkat çeken yanı ünlü İspanyol oyuncu Iniesta ile birlikte çalışarak geliştirilmiş olması.

Yeni top sürme tekniği olarak tanıtılan Finesse Dribble - İncelikli Top Sürme, rakiplerinin hareketlerini sezebilen oyunculara defans oyuncularının arasında sıra dışı bir çeviklikle sıyrılma imkanı veriyor. Top kontrolü mekanikleri de geliştirildi. Gelen bir topun yanında temasta bulunmadan koşmanıza imkan sağlayan Dokunmadan Kontrol ve ayrıca hızlı top çekme hareketi yaparak rakibi şaşırtmanızı sağlayan bir beceri olan Kandırmaca Top Kontrolü dahil yeni top kontrolleri mevcut. Yaptığınız vuruşlar ve attığınız her pasın isabeti, duruş şeklinize, sahadaki yerinize ve pres görüp görmediğinize bağlı olarak değişiyor. Defans oyuncuları da geliştirildi. Kayarak müdahalelerde yeni animasyonlar eklendi, topu kafayla uzaklaştırma daha gerçekçi ve kasti faul yapma gibi yenilikler mevcut. Top fizik sistemi de geliştirildi. Topa ilk dokunuş, kontrol, saklama, tüm iyileştirmeler yeni fizik motorunun eseri. Adaptif oyuncu etkileşimi olarak tanıtılan yeni İlham özelliği, hem oyuncunun topla etkileşime geçme şeklini hem de o oyuncunun etrafındaki diğer oyuncuların davranışlarını etkiliyor. Örneğin; top sürme yeteneği güçlü bir oyuncu topu aldığında takım arkadaşları oyuncunun içeri kat edebilmesi için yeterli alan açmak adına etrafa dağılıyor.

PES 2020’de her oyuncunun farklı beceri ve yeteceğe sahip olduğu öne çıkıyor. Agresiflik becerisine sahip olan bir oyuncuyu rakibine yaptığı baskıdan kolayca anlayabiliyorsunuz. Sıkı Top Tutma becerisi olan bir oyuncuyu kontrol ediyorsanız dar alanlarda etkili manevralarla rakibinizi kolayca geçmeniz mümkün. Ara Pası becerisine sahip bir oyuncuyu kontrol ediyorsanız ara pasın yerini bulmama olasılığı çok düşük. Uzaktan Şut becerisi olan sahip oyuncuyla uzaktan çok daha kolay harika goller atabilirsiniz. Becerilerden bahsetmişken, PES 2020’de kendine has futbol tarzı olan dünyaca ünlü isim Ronaldinho’nun yerine geçebiliyorsunuz. Ronaldinho’nun göğüs kontrolü, sırt kontrolü gibi gösterişli ilk dokunuş tekniklerini yapmak elbette beceri, yetenek gerektiriyor.

PES 2020 Sürümleri

PES 2020 ön sipariş özel 10 maç kiralık Andrés Iniesta ve 1000 myClub coins veriyor.

STANDARD EDITION ayrıca aşağıdaki myClub içeriğini içerir:

10 maç kiralık Ronaldinho 2019

10 maç kiralık Lionel Messi

Seçkin Menajer (3 Oyuncu) x 10 hafta

3 Oyuncu için Kontrat Yenileme x 10 hafta

PES 2020 LEGEND EDITION aşağıdaki myClub içeriğini içerir:

PES Legend Oyuncu

Ronaldinho 2019

10 maç kiralık Lionel Messi

Premium Oyuncu Menajeri (3 Oyuncu) x 30 hafta

3 Oyuncu Kontrat Yenileme x 30 hafta

PES 2020 Çıkış Tarihi

PES 2020 (eFootball PES 2020) PC'ye 10 Eylül'de çıkış yapacak.

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