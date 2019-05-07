Color Ball Blast, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz yepyepyeni bir beceri oyunu olan Color Ball Blast oyununda renkli blokları kırıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda renkli bloklara ateş ediyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda hem vakit öldürebiliyor hemde reflekslerinizi sınayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Renkli topları patlatarak puan kazandığınız oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Tek parmak ile oynayabileceğiniz Color Ball Blast oyunu sizleri bekliyor.

Color Ball Blast oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.