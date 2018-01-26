Color by Number uygulaması, iOS cihazlarda hem çocuklar hem de yetişkinler için boyama sayfaları sunuyor.

Farklı bir konsept sunan boyama kitabı uygulaması Color by Number, zorluk seviyelerine göre değişen görsellerde sayıları takip ederek boyama yapmanızı sağlıyor. Emojiler, hayvanlar, yemekler, simgeler ve daha birçok boyama sayfası bulabileceğiniz uygulamada, sayıları takip ederken aynı renkleri kullandığınızda ortaya harika çalışmalar çıkarabilirsiniz.

Hem sizin hem de çocuklarınızın keyifle kullanacağını düşündüğüm Color by Number uygulamasında, çalışmalarınızı ister cihazınıza kaydedebiliyor isterseniz de sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabiliyorsunuz. Çocuklarınız için güvenilir bir uygulama arıyorsanız, Color by Number uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri