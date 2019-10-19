Color Circles 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli blokları üst üste getirerek zorlu bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyun olan Color Circles 3D, boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz harika bir oyundur. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda düşünerek ilerlemeniz de gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Color Circles 3D sizleri bekliyor.

Color Circles 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.