Color Roll 3D, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Color Roll 3D, zorlu bölümleri ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Oyunda renkli bloklar oluşturarak ilerliyor ve zorlu engelleri geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bölümleri de tamamlamanız gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Color Roll 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Kolay kontrolleri ve zorlu bölümleriyle Color Roll 3D'yi kaçırmayın.

Color Roll 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.