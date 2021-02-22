Color Twin, renkleri eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunlarını sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir mobil oyun. Sonsuz modda oynanış sunan diğer bir deyişle ne kadar iyi oynadığınıza göre oyun süresi değişen süper zevkli bir bulmaca oyunu. Color Twin, Apple App Store’dan iPhone ve iPad cihazlara ücretsiz indirilebiliyor. İnternet bağlantısı gerektirmeyen iOS oyunu, 10MB’dan ufak boyutuyla da dikkat çekiyor.

Color Twin - iOS Bulmaca Oyunu İndir

Color Twin, çok kolay gözüken oynamaya başladığınızda elinizden bırakamayacağınız türde bir bulmaca oyunu. Oyunda bir daireyi aynı renkte başka bir dairenin üzerine sürükleyip bırakarak ilerliyorsunuz. Oynanış kulağa kolay geliyor ancak değil. Daireleri eşleştirirken sürekli olarak oyun alanına yeni daireler ekleniyor. Farklı noktalarda, gelişigüzel çıkan daireleri eşleştirmek için çok hızlı olmanız gerekiyor. 1 saniyeden de kısa bir sürede yeni daireler geliyor. Daireler geldikçe geliyor, temizledikçe yenileri ekleniyor. Hem dikkatinizin iyi hem de reflekslerinizin sağlam olması gerek. Tabloda hiç boş alan kalmadığında oyun sonlanıyor. Game Center desteğiyle arkadaşlarınızla birlikte rekabet edebilirsiniz.

Gelmiş geçmiş en zor renk eşleştirme oyunu Color Twin’in öne çıkan özellikleri;