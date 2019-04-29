Dev bir kurabiye aracılığı ile yeni kurabiyeler üretebileceğiniz ve farklı dükkanlara bu kurabiyeleri pazarlayarak bol miktarda para kazanabileceğiniz Cookie Clickers, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ekranın ortasında yer alan büyük kurabiyeye sürekli olarak dokunmak ve yeni kurabiyeler üretmektir. Kısıtlı bir sürede olabildiğince çok kurabiye yapmalı ve ürettiğiniz kurabiyeleri pişirerek hemen satışa sunmalısınız. Ekrana ne kadar çok dokunursanız, o kadar fazla yeni kurabiye oluşturabilirsiniz. Bu nedenle elinizden geldiğince hızlı davranmalı ekrana art arda basarak bol miktarda kurabiye üretmelisiniz. Stres giderici ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı türde kurabiyeler üreterek satışa çıkartabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada oynayarak arkadaşlarınızla rekorlarınızı paylaşabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Cookie Clickers, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.