Cookies Must Die, temposu hiç düşmeyen platform bazlı nişancı oyunu. Yüksek kalitede grafikleri ve özel efektleriyle kendisine çeken aksiyon yüklü mobil oyunda süper güçleri olan gizli ajan olarak bulunuyorsunuz. Göreviniz, şehri yerle bir eden kurabiyeleri (çok tatlı olsalar bile) yok etmek.

Oyunda jöleler, kurabiyeler, çikolatalar ve daha nice tatlılar şeytani formda karşınıza çıkıyor. Şehri sarmış durumdalar. Onları yok edebilecek tek güç sizsiniz. Bilim insanlarının vücudunuza yerleştirdiği çip size özel güçler kazandırdı. Süper hareketleriniz, yetenek ve becerilerinizi kullanarak ölümcül kurabiyeleri ve onların başı olan boss’ları yok ediyorsunuz. Öldürmekte zorlandığınız düşmanlar için yavaş çekim modunu kullanabilirsiniz. Bu modda karakteriniz Matrix’e bürünüyor, düşmanları öldürmeniz, saldırıyı savuşturmanız kolaylaşıyor. Bu arada karakterinizi geliştirebiliyorsunuz.