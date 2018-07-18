Creative Destruction, popüler online hayatta kalma, battle royale oyunu Fortnite mobile’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Mobil platformda ücretsiz indirilip oynanabilen en iyi Fortnite mobil benzeri sandbox survival oyunu desem sanırım yanlış olmaz.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) ve TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) modda oynamayı destekleyen online hayatta kalma oyunu Creative Destruction, Fortnite’a oldukça benziyor; hatta kopyası diyebiliriz. 13 toprağa bölünmüş 4x4 km devasa bir haritada 100 oyuncunun son hayatta kalan olmak için mücadele verdiği aksiyon yüklü bu oyunda çevrenizde gördüğünüz her şeyi yok edip, yıkıp dökebiliyorsunuz. Fortnite’da olduğu gibi koruma binaları, siperler yapıyor, ister araca atlayıp ister yürüyerek keşif yapıyor, sıcak çatışmaya giriyorsunuz. Verilen süre içerisinde güvenli noktalarda olmanız da önemli.