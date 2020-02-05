Cross Fight, trafiğin işlediği sokaklarda kavgaya tutuştuğunuz, aksiyon yüklü bir mobil oyun. Yüzleri gözleri olmayan ilginç karakterlerin dövüşüne dahil olduğunuz mobil oyunda zorluk düzeyi gittikçe yukarı çıkıyor. Kavgalı dövüşlü oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan aksiyon oyununu şiddetle tavsiye ederim.

Oyunda turkuaz ve kırmızı renkte iki grubun tartışma sonucu çıkan kavgasına dahil oluyorsunuz. Sokağın ortasında hem de trafiğin vızır vızır işlediği yerlerde kavgaya tutuşuyorlar. Başlangıçta az adama sahipsiniz, trafik yoğun olmadığından kavgalar çabuk bitiyor, adam kaybınız da olmuyor. İlerleyen seviyelerde hem adam sayınız yükseliyor hem adamlarınız güçleniyor hem de sokaktaki tehlike artıyor. Taşıtlar adamlarınızın bir bölümünü ezmeye başlıyor.