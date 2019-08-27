Crossy Crash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz mobil beceri oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim Crossy Crash, sürükleyici atmosferi ve zorlu bölümleriyle ön plana çıkıyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi söyleyebileceğim oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz. Oyunda akmakta olan trafiğin arasına girmek için mücadele ediyorsunuz. Diğer arabalara çarpmadan anayola giriş yapmanız gerek. Ayrıca oyunda birbirinden zorlu bölümler yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etkisi ve sürükleyici atmosferiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim.

Crossy Crash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.