Cube Surfer! oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Küplerle sörf yapmaya hazır olun. Simülasyon oyunlarına yeni bir boyut kazandıran VOODOO bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Her oyununda olduğu gibi bu oyunda da canlı renkleri ve efsane atmosferiyle oyunu daha güzel hale getiriyor. Oynamaya başladığınızda bırakmak istemeyeceğiniz ve sürekli kendinizi geliştireceğiniz harika bir oyunla daha sizlerleyiz. Bu tarz oyunları sevenler için daha iyisini söyleyemezdim.

9 farklı desene sahip küplerle oynanan oyun normal sörf oyunlarından çok farklı. Bir platform üzerine kurulan parkurda sizleri küçük engeller bekliyor. Sizler de altınızdaki sörf küpleriyle onları aşmaya çalışıyorsunuz. Daha fazla yükselmek isterseniz karşınıza çıkan diğer küpleri alabilirsiniz. En önemlisi ise mor elmaslar... Sizlere asıl puanı kazandıran ve oyunun en iyisi olmanızı sağlayan şey elmasların hepsini toplayabilmiş olmanız.

Ayrıca küplerin desenleri sizlerin moralini yerine getirerek oyundan zevk almanızı sağlıyor. Yeni küplerin kilidini açabilmek için bol bol elmas toplayın. kolay gibi görünse de ilerleyen seviyeler sizleri zorlayabilir. Siz de bu eğlence dolu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.