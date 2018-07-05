Dawn Break -Origin-, karanlıkla aydınlığın savaşını konu alan popüler anime çizgilerine sahip rpg oyunu Dawn Break: The Flaming Emperor’ın devam oyunu. Muhteşem ötesi grafikler, dövüş esnasında dikkat çeken animasyonlar, bol hikaye, farklı karakterlerle dolu sürükleyici bir mobil oyun. Türü seviyorsanız, anime karakterlerle yaratıkları bir araya getiren bu yapımda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Kaderlerini değiştirmek için savaşan üç karakter Haley, Anis ve Luke’un destansı yolculuğuna katıldığınız ilk oyunun ikincisinde hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla serinin ilk oyununu oynamanızı tavsiye ederim. Dawn Break: Origin’a dönecek olursam; Seçilebilir üç karakterle mücadele dolu, aydınlık ve karanlık iki yol sunan, uzun bir yolculuk sizi bekliyor. İki modda yüzlerce seviye, seviyeleri tamamladıktan sonra da ekstra içerikler sunuluyor. Süreli zorlu görevleri tamamladıkça karakterler için yeni yetenek, silahların kilidini açılıyor. Karakterlerinizi eğitebiliyorsunuz.