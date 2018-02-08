Dawn Break: The Flaming Emperor, anime severlerin keyif alarak oynayacağı, aksiyon RPG türünde konsol kalitesinde bir yapım. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda kaderlerine karşı savaşan üç karakter Haley, Anis ve Luke’un yerine geçiyoruz. Karanlık gölgenin görünmesinin ardından gökyüzünden inen gizemli bir kadınla başlıyor her şey. Epik yolculuklarında onlara yardım etmeye hazır mısınız?

Birçok oyuncunun, ünlü YouTuber’ların inceleme videosu çektiği, bilinen Japon ses sanatçılarının seslendirdiği fantastik aksiyon rpg oyunundan bahsediyorum. Grafiklerini muhteşem bulduğum hızlı tempolu rol yapma oyununun hikayesinde üç karakter öne çıksa da oynanabilir 20 karakter mevcut. Savaşa hazır kahramanların yanında onlara savaşırken eşlik eden evcil hayvanları bulunuyor. Gerçek oyuncularla savaştığınız, hatta epik boss’ların da yerine geçebildiğiniz PvP arena savaşları, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirerek efsanevi yaratıkları ele geçirmeye çalıştığınız gerçek zamanlı Co-Op challenge’lar oynanabilir modlar arasında.