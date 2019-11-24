Dev ejderhalara ve kutra damlara karşı mücadele ederek aksiyon dolu anlar geçireceğiniz ve güçlü bir ordu kurarak rakiplerinize meydan okuyacağınız Dawn of the Dragons, rol oyunları kategorisinde bulunan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan eşsiz bir yapımdır.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve ölümcül silahlara sahip onlarca savaş kahramanı arasından doğru seçimlerde bulunarak güçlü bir ordu kurmak ve ejderha ordusuyla savaşarak ganimet kazanmaktır.

Dev ejderhalar, kurt adamlar, canavarlar ve ilginç yaratıklar tarafından istila edilen büyük bir kente yolculuk yaparak halkı bu tehlikeden kurtarmak için mücadele etmelisiniz. Seviye atladıkça askerlerinizin özel güçlerini geliştirebilir ve yeni donanımlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca altın karşılığında farklı savaşçıların kilidini açabilir ve rakiplerinize karşı saha dirençli bir yapı kazanabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Dawn of the Dragons, sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyundur.