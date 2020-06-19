Dawn of Zombies: Survival, post-apokaliptik dünyada zombiler, mutantlar, açılık, susuzluk ve hastalıkla boğuşan insanlara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız online mobil oyun.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda zombiler ve diğerlerinden korunmak için yeraltında ve üstte yapılar inşa ediyor, geliştiriyor, aralarında bilim insanları ve askeriyenin de olduğu farklı gruplarla ticaret yapıyor ve ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Onlarca tehlikeli görev, yetenek isteyen bölümler sizi bekliyor. Zombili oyunları, hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız Dawn of Zombies: Survival’ın başından kalkamayacaksınız!

Dawn of Zombies: Survival iOS Hayatta Kalma Oyunu