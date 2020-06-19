Dawn of Zombies: Survival iOS Oyunu İndir: Daha fazla oyun yok, hayatta kalın!
Dawn of Zombies: Survival, post-apokaliptik dünyada zombiler, mutantlar, açılık, susuzluk ve hastalıkla boğuşan insanlara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız online mobil oyun.
iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan oyunda zombiler ve diğerlerinden korunmak için yeraltında ve üstte yapılar inşa ediyor, geliştiriyor, aralarında bilim insanları ve askeriyenin de olduğu farklı gruplarla ticaret yapıyor ve ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Onlarca tehlikeli görev, yetenek isteyen bölümler sizi bekliyor. Zombili oyunları, hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız Dawn of Zombies: Survival’ın başından kalkamayacaksınız!
Dawn of Zombies: Survival iOS Hayatta Kalma Oyunu
- Sığınağınızı inşa edip koruyun.
- Yemek ve sığınak ile enerjinizi koruyun.
- Açlık ve susuzluğun yanı sıra radyasyon ve hastalıktan kurtulun.
- Farklı araçlarla bölgeleri tarayın, araçlarınızı geliştirin.
- Düzenilerce karakter, yüzlerce görev ve not
- Grup ve karakterlerle ilişkinizi geliştirerek ödüller kazanın.
- Silah ve zırhlarınızı tamir edin.
- Koruma ve saldırı görevlerine katılın.
- Radyoaktif zindanlarda boss’lara baskınlar düzenleyin.
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