Bulunduğunuz kampı zombi saldırısından korumalı ve zombilerden arındırmalısınız. Bölgeye kuracağınız bariyerlere mutlaka sahip çıkmalısınız. Çünkü bariyer zombileri engelleyecek ve size bu anlamda yardımcı olacak.

Etrafta gizlenmiş olan sihirli silahları bulun. Çünkü bu silahlar sizin envanterinizi genişletecek ve size puan getirecek. Böylelikle zombilerle olan savaşı daha hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Dead Mist: Last Stand'da 10 farklı zombi ve 3 farklı silah yer alıyor. Her zombinin kendine göre gücü ve sağlığı bulunuyorken, size verdiği hasar da değişebiliyor.

Oyundaki amacınızı yerine getirmek için hem hızlı hem de güçlü olmalısınız. Silahlarınızı ve yeteneklerini doğru yerde kullanın, zombileri alt edin!

Dead Mist: Last Stand Özellikleri: