Vücudunuzda bir ağacın büyüdüğü bir dünyadan uzak durabilecek misiniz? Mobil cihazlarda gerçek manipülasyon eğlencesinin tadını çıkarabileceğiniz bir oyun olan Dead Rain 2'de zombilerde uzak durmalısınız.

Dead Rain 2'de ölümcül bir virüs, canlılarda ağaçların büyümesine neden oldu, insanları çılgına çevirdi ve onları kana susamış zombilere dönüştürdü. Karakterimiz ile bulunduğunuz evren içindeki zombilere karşı mücadele etmek, insanlara yardımcı olmak ve görevleri tamamlamak üzerine kurulu. Zombilerin zayıf yönlerini araştırarak onları kısa sürede halledebilecekken çeşitli patronlarla savaşacağınızı unutmayın.

Hayatta kalanlardan biri olarak, zombi kaosunda kaybolan kahramanın kızını bulup kurtarmak zorundasın. Enfekte olanları geri çekin, tuzakları geçin, nesneleri toplayın. Bu aksiyon ve zombi dolu oyunda hayatta kalın!