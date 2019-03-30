Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Dead Reckoning: Death Between the Lines, sır dolu cinayetleri araştırarak arkasında kimlerin parmağının olduğunu bulabilir ve macera dolu bir serüvene atılabilirsiniz.

Gerçekçi karakterler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, gizem dolu mekanlarda korkunç cinayetleri incelemek ve katillerin izini sürmektir. Oyunda, farklı yazarlar tarafından yazılan kitapların içinde yer alan kahramanlar tek tek öldürülmekte ve katilin kim olduğu bilinememektedir. Size verilen görevleri dizisini başarılı bir şekilde uygulamalı ve ipucu toplayarak cinayetleri aydınlatmalısınız. Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

bölümlerde ipucu toplayabileceğiniz onlarca farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları bulunmaktadır. Bu oyunları oynayarak çeşitli ödüller kazanabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride yer alan Dead Reckoning: Death Between the Lines, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sıra dışı bir oyundur.