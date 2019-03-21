Denetle uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gıda terörünün önüne geçmek için katkıda bulunabilirsiniz.

İnsanların hayatını tehlikeye atan gıda terörü, ülkenin dört bir yanında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Tüketim tarihi geçen ürünler, bozulmuş ürünler, soğuk zincir dışında satılan ürünler, yerlerde veya dükkan dışında satılan ürünler ya da okul kantinlerinde mevzuata aykırı olarak satılan ürünlere şahit olduğunuzda harekete geçmek, bilinçli tüketici olma yolundaki en büyük adımlardan biri diyebilirim. Çeşitli market veya mağazalarda bu tür durumlarla karşılaşıp, uyarılarınıza cevap alamadıysanız Denetle uygulaması üzerinden konum, fotoğraf, video ve açıklama lı bir şekilde şikayetinizi bildirebilirsiniz.

Gönderdiğiniz şikayetler Denetle ekibi tarafından titizlikle incelenip teyit edildikten sonra, bu durumun çözülmesi için gerekli adımlar atılıyor. Türkiye’nin 81 ilinde yaşanan gıda terörüne karşı siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, Denetle uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.