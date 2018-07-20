Destiny Knights, Netmarble tarafından geliştirilen konsol kalitesinde etkileyici görsellere sahip mobil aksiyon - macera rpg oyunu. Hikaye üzerinden ilerlemesine kaşın sürükleyici olan rol yapma oyununda soğuk, ürkütücü zindanlara giriyor, yaratıklardan devlere elflerden büyücülere onlarca kötüyle mücadele ediyorsunuz.

Basitçe dokun ve kaydır kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat, keyif veren oynanış sunan Destiny Knights Türkçe adıyla Kader Şövalyeleri‘nde dünyayı kurtarabilecek 6 kahramanı bulmak için sırlar ve gizemlerle dolu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Başta da dediğim gibi hikaye üzerinden ilerliyor lakin atla seçeneğiyle konuşmaları geçip savaşa odaklanabiliyorsunuz. Yaratık ordusunu durdurma, boss’larla mücadele, devlerin zindanına girme ve daha birçok aksiyon sizi bekliyor.

Destiny Knights Özellikleri: