Detective Gallo, iPhone/iPad cihazlarda oynanabilen point & click türünde çizgi polisiye macera oyunu. Mobil platformdaki diğer point and click oyunlardan farklı olarak eski çizgi filmler gibi tamamen elle çizilmiş ve elle hareketlendirilmiş görsellere sahip. Dedektif rolüne büründüğünüz oyunda mantığınızı kullanarak çözebileceğiniz onlarca bulmaca ve görev mevcut. Olay çözme oyunlarını seviyorsanız, oynamanızı isterim.

Mobilde ilk olarak iOS kullanıcılarına sunulan point & click oyunu Detective Gallo, klasik Disney çizgi filmlerinden ve bir dönemin en iyi point and click macera oyunundan esinlenerek hazırlanmış, şiddet öğeleri de barındırmıyor. Oyunun baş karakteri (hikayenin kahramanı da diyebiliriz) oyuna ismini taşıyan polisiye dedektif Gallo. Tüylü ve huysuz bir özel dedektif olan Gallo’yu karmaşık bir dava bekliyor. Tuhaf karakterler, sezgi ve sabrı test eden bulmacalarla dolu oyun, 50 dakikadan uzun oynanış süresine sahip. Arka planda çalan polisiye-caz türündeki müziklerin de etkileyici olduğunu söylemeliyim. Oyunun tek eksi yanı; Türkçe dil eksikliği. İngilizce dahil 6 dili destekleyen, İngilizce ve İtalyanca dublajlı hazırlanan oyunda Türkçe dil seçeneğinin olmaması şaşırtıcı. Bol diyaloglu, konuşmalarla ilerleyen bir oyun olduğundan bulmacaları çözmek için az da olsa İngilizce bilmeniz gerek.