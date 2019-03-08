Dodgeball Duel, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Dodgeball Duel, hızlı ve tempolu oynanışıyla karşımıza çıkıyor. Oyunda zorlu düşmanların üstesinden gelmeli ve güçlerinizi göstermelisiniz. Harika bir deneyim sunan oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı avatarlarla daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz Dodgeball Duel oyununu sakın kaçırmayın. Bu tarz oyunları seviyorsanız Dodgeball Duel mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Renkli grafikleriyle de ön plana çıkan Dodgeball Duel, aynı zamanda bağımlılık etkisi de yaratıyor.

Dodgeball Duel oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.