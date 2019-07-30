DOOM II, Bethesda Softworks’ün efsane FPS oyunu Doom’un mobil sürümü. Grafikler, sesler, oynanış, atmosfer, her şeyiyle orijinalliği bozulmadan mobil platforma aktarılmış. Serinin ikinci oyununda Dünyayı istila eden cehennem güçlerini durdurabilecek tek kişinin yerine geçiyoruz. İblis ve yaratıklar hiç olmadıkları kadar güçlü ve acımasızlar! Cehennemin derinliklerine inmekten başka çareniz, yolunuz yok!

1993’te PC’ye çıkış yapan FPS oyunu DOOM’un ikinci oyunu da mobile aktarıldı. Bethesda Softworks’ün Android ve iOS platformuna ücretli olarak çıkardığı Doom Mobile’ın ikincisinde daha ölümcül şeytanlar ve Günahların Simgesi olarak bilinen, hiç kimsenin tanımadığı bir varlığa (boss) karşı mücadele ediyoruz. Yerel 4 oyunculu multiplayer ve co-op modu sayesinde yanımıza arkadaşlarımızı da alabiliyoruz.

DOOM II Mobile iOS (iPhone/iPad)