Downhill Chill, ufak boyutlu, internet bağlantısı gerektirmeyen, oynaması ücretsiz kayak yarışı oyunu olarak iOS platformunda karşımıza çıkıyor. Voodoo’nun kış sporları oyunlarını beğenenlere özel hazırladığı oyunlardan biri. Sürüklemeye dayalı tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı iPhone’dan iPad’e tüm cihazlarda rahat, keyifli oynanış sunuyor. Kayak yarışlarını seviyorsanız, Voodoo’nun yeni spor oyununu indirmenizi isterim.

Boyutuna göre kaliteli görseller sunan kayak yarış oyunu bölüm bazlı ilerliyor ve yüzlerce bölüm var. Başlangıçta sadece bayrakların olduğu düz bir parkurda kayıyorsunuz. Kontrolleri öğreten, oyuna ısındıran bu bölümü geçtikten sonra asıl oyun başlıyor. Rakiplerin sayısı hızla artıyor, parkura engeller ekleniyor. Her yarışı birinci tamamlamak zorundasınız. Yarıştıkça sporcunuzu ve ekipmanlarını geliştirebiliyorsunuz.