Dr. Panda Town: Holiday, iPhone/iPad’de oyun oynayan, çizgi film izleyen çocuğunuz için indirebileceğiniz tatil temalı oyun. Çocukların dünyayı tanımalarına yardımcı olan eğitici oyunlar geliştiren Dr. Panda’nın yeni oyununda panda dostumuz, arkadaşları ve dünya güzeli hayvanlarla birlikte tatilin keyfini sürüyor.

iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan Dr. Panda Şehirde: Tatil oyununda göz alıcı geminizle dünyanın dört bir yanını geziyor, arkadaşlarınızla birlikte tatil yapıyorsunuz. Adada kamp kurma, su altı dünyasını keşfetme, sahilde voleybol oynama, havuz partisi verme, canlı müzikle misafirleri eğlendirme, ormanda yürüyüş ve daha saymakla bitiremeyeceğim aktivite sizi bekliyor. Dr. Panda dışında yerine geçebileceğiniz 20’den fazla karakter, tatile götürebileceğiniz 15 güzeller güzeli, şirin mi şirin hayvan, tatil bavulunuza girecek tonlarca eğlenceli kıyafet mevcut.

Dr. Panda Town: Holiday Özellikleri: