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Dragon Fist - Kung Fu Showdown 1.2 (ios)
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  4. Dragon Fist - Kung Fu Showdown - iOS için Aksiyon Oyunu

Dragon Fist - Kung Fu Showdown

1.2
ios
Dragon Fist - Kung Fu Showdown
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi
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Tehlikeli savaşçılarla mücadele ettiğiniz bir aksiyon oyunu

Dragon Fist - Kung Fu Showdown, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir aksiyon oyunudur. Tehlikeli savaşçılarla mücadele edip zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan Dragon Fist - Kung Fu Showdown, dikkatli olup reflekslerinizi kullanmanız gereken bir oyundur. Retro tarz grafikleriyle karşımıza çıkan oyunda sürükleyici bir deneyim yaşıyor ve tehlikeli savaşçıların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu görevleri de tamamlamanız gereken oyunda uzak doğu atmosferini yaşıyorsunuz. Ekranın sağına ve soluna dokunarak karakterinizi kontrol edebileceğiniz oyunda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aksiyon oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken Dragon Fist - Kung Fu Showdown, sizleri bekliyor. Ayrıca oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. 

Dragon Fist - Kung Fu Showdown oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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