Dragon Hills 2, önünüze çıkan her şeyi yok edebildiğiniz ejderhalı zombili bir aksiyon oyunu. iOS platformunda ücretli olarak indirilmeye açılmasıyla üzen yapımın grafikleri üst düzey. Sezgisel tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Zombi ordusuyla savaşmaya dayalı hareketli mobil oyunları seviyorsanız indirin derim.

Mobil platformda seriye dönüşen aksiyon yüklü ejderha oyunu Dragon Hills’in yenisinde ejderhaların sırtına binip düşmanlarla kapışıyorsunuz. Farklı araç ve silahları ustalıkla kullanan yapay zeka kontrollü düşmanları bitirmek için ejderhanızın çevikliliğinin yanı sıra silahlarınızı kullanıyorsunuz. Sürekli yer altına girip çıkarak düşmanları şaşırtıyorsunuz. Bu arada etraftaki objeleri de yıkıp geçebiliyorsunuz. Binalar, köprüler, araçlar… Ne varsa havaya uçurma şansınız var.