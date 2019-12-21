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Dragon Storm Fantasy 1.0.8 (ios)
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  5. Dragon Storm Fantasy - iOS İçin Rol Oyunu

Dragon Storm Fantasy

1.0.8
ios
Dragon Storm Fantasy
ÜCRETSİZ
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Dragon Storm Fantasy Android İçin Rol Oyunudur.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Unutulmaz bir hikayede birinci sınıf, sunucular arası savaşları deneyimlemek için ejderha olun. Kendi başınıza savaşın ya da müttefiklerinizi savaş alanlarına yönlendirin. Arcus'un güzelliğini ve karanlığını keşfedin ve gücünüzü artırmak için kaynaklar edinin.

Arcus ülkesi sürekli savaş halinde! Her zaman daha fazla kahramana ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalma arenasında solo oynayın, silahları alın ve savaşın. Mücadelenin asla bitmeyeceği benzersiz dünya standartlarında, çapraz savaşı yaşayın. 

Şimdiye kadar karşılaştığınız en zor dünya patronlarından bazılarına meydan okumak için arkadaşlarınızı toplayın. Bu güçlü düşmanlarla mücadele etmek için sınırlarınızı zorlayacaksınız ancak büyük riskle büyük ödüller kazanacaksınız. Hadi lonca zafer için savaş. Savaş gücünüzü artırmak için fantastik Divine Dragons'ın kilidini açın.