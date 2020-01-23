Drawing Games 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Drawing Games 3D oyununda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyor ve aynı zamanda da keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan Drawing Games 3D oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Çizim yaparak ilerleyebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve noktaları titizlikle bireştirmelisiniz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Drawing Games 3D oyununu kaçırmayın.

Drawing Games 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.