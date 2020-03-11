Drive Hills, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir arcade oyunu olan Drive Hills oyununda paketleri uygun yerlerine yetiştirmek için mücadele ediyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanlarda ekrana dokunmak. Farklı araçların kilitlerini açarak daha eğlenceli bir deneyim de yaşayabileceğiniz Drive Hills oyununu mutlaka denemelisiniz. Kolay ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda birbirinden zorlu yüzlerce bölümü tamamlamanız gerekiyor.

Drive Hills oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.