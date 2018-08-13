DueLito, iPhone ve iPad’de oynanabilir ufak boyutlu vahşi batı oyunu. Arkadaşlarınızla aynı cihaz üzerinden keyifle oynayacağınız düello oyununda yetenek ve refleksleriniz test ediliyor. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı süper eğlenceli bir vahşi batı oyunu; iOS platformunda da indirmesi, oynaması ücretsiz!

Görsel açıdan eski flaş oyunları hatırlatan yapımda vahşi batının en azılı suçlularının yerine geçiyorsunuz. Şerifin başlarına büyük ödül koyduğu haydutlar düelloya tutuşuyor. Düellolarda hayatta kalmak için renkli simgelere sırasıyla rakibinizden önce dokunmanız gerekiyor. Sırayı en hızlı tamamlayan oyuncu düelloyu kazanıyor. Kazandığınız her düelloyla aldığınız altınları yeni karakterlerin kilidini açmak için kullanıyorsunuz.