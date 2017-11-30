Duke Dashington Remastered

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Duke Dashington mobil oyunu, tuzaklarla bezenmiş odalardan kıvrak zekanız sayesinde burnunuz bile kanamadan çıkmanız gereken eğlenceli bir macera oyunudur.

Duke Dashington mobil oyunu ilk bakışta bir aksiyon oyunu izlenimi verse de özünde bir bulmaca oyunu ya da zeka oyunu olduğunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Oyun sizi zekice hazırlanmış tuzaklarla dolu bir odadan çıkmanızı öngörüyor. Ancak çok hızlı olmanız gerekmekte zira odadan çıkmanız için yalnızca 10 saniyeniz var. Aksi takdirde tavan çöküyor ve tapınağın altında kalıyorsunuz. Tavan çökmeden odalardan çıkmalı ve hazineyi kaçırmalısınız.

Tapınakları keşfederek hazineleri kaçırmanız gereken oyunda ilk etapta zorlanabilirsiniz. Ancak deneyerek odalardaki tuzak sistemini çözecek ve bir sonraki denemenizde artık kendi planınızı uygulayabileceksiniz. Kontroller de oyundaki hıza uyum sağlamanız için tasarlanmış durumda. Yani kolayca eliniz alışacak. 2014 yılında çıkan ilk oyunun geliştirilmiş bir sürümü olan Duke Dashington oyununda keşfetmeniz gereken 4 tip tapınak ve çıkmanız gereken 120 oda bulunuyor. Elinizi çabuk tutun ve Duke Dashington mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirin.