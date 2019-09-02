Dune Surfer, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu olan Dune Surfer, eğlenceli zaman geçirip becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda aksiyon ve maceraya doyuyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda zorlu parkurları tamamlamanız gerekiyor. Sörf yapan bir karakteri kontrol ettiğiniz oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Oyunda elinizi çabuk tutmalı ve tüm bölümleri hızlıca tamamlamalısınız.

Dune Surfer oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.