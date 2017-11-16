Smaç yarışına giriyoruz.
Dunk A Lot, tek dokunuş kontrol sistemi ile gelen smaç basma odaklı basketbol oyunu. Hızla düşen basketbol topunu kontrolünüz altına alıp ardı ardına smaç basmanız gereken oyunda hata yapma lüksünüz yok. Kolayca smaç basamamanız için özellikle koyulmuş hareketli platformlara asla değmemelisiniz.
Oyunda adından da anlaşılacağı üzere mümkün olduğunca fazla smaç basmaya çalışıyorsunuz. Top düşme eğilimini gösterdiğinden ara - seri dokunuşlarla topu kontrol altına almanız, sonrasında potaya atmanız gerekiyor. Potaya deliksiz girip girmemesi önemli değil. Tek dikkat etmeniz gereken; köşelere çarpmamak. Ekrana fazla dokunup topu değdirirseniz onca emeğiniz boşa gidiyor. Atışı kaçırdığınızda da aynı şekilde başa dönüyorsunuz.
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