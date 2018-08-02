Dunk Bounce, Türk yapımı ücretsiz basketbol oyunu. Görsellerden ziyade eğlenceye odaklanan basketbol oyunu, kısa süre içerisinde kendisine bağlıyor. Tuğla kırma oyunuyla smaç odaklı basketbol oyununu harmanlayan eğlence dozu yüksek basketbol oyununun boyutu da oldukça küçük.

Toplu taşımada, durakta, molada, misafirlikte, arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz türde harika bir basketbol oyunu. Küçük bir blok üzerinde seken basketbol topunu potalara sokarak puan almaya çalışıyorsunuz. Potayı temsil eden renkli çemberlere topu istediğiniz şekilde sokabilirsiniz. İçten, dıştan, duvara çarptırarak yaptığınız sayıların puanlanması potanın hareketliliğine ve kaç defada soktuğunuza göre değişiklilik gösteriyor. Potaların hareketlenmesiyle daha da keyifli hal alan oyunun bir sonu yok. Topu düşürdüğünüz anda oyun sonlanıyor, en yüksek skorunuz sol üste yazılıyor ve sil baştan başlıyorsunuz.