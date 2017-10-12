Dunk Hit, iPhone ve iPad’de oynanabilen oldukça popüler bir basketbol oyunu. NBA 2K veya NBA Live’dan çok farklı bir çizgide. Sadece alev çıkartan basketbol topunu görüyorsunuz. Sağlı sollu smaç basarak puan toplamaya çalışıyorsunuz.

Gerçek NBA oyuncularının yer almadığı, eğlence yönü ağır basan basketbol oyunlarından biri Dunk Hit. Adından da tahmin edeceğiniz üzere basketbolun en iyi hareketi smacın nasıl basıldığını milyonlara gösteriyorsunuz. Sayı yaptıkça daha da gaza geliyorsunuz. Yükselip alçalan potaları dikkate almadan smaçları üst üste basıyorsunuz. Oyunun güzel yanı; zemin yok ve top potanın arkasına gitse bile oyuna devam edebiliyorsunuz. Yalnızca süreye dikkat etmeniz gerekiyor.