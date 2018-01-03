iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Dunk Hoop mobil oyunu, klasik basketbol oyunlarından çok daha farklı bir oynanışa sahip olan spor kategorisinde değerlendirilecek bir basketbol oyunudur.

Dunk Hoop mobil oyununda bildiğiniz basketbol dinamiklerini unutacaksınız. Zira oyunda klasik oynanış olan topları potaya atmanın yerine potayı topların altına sürükleyeceksiniz. Toplar birbirini ardına gelirken potayı topların altına getirerek isabetli atışları gerçekleştirmiş olacaksınız. İsabet arttıkça puanları cebinize atacaksınız.

Oldukça basit bir tasarımı olan Dunk Hoop oyununda ses efektleriyle de motive olacaksınız. Ayrıca isabetli atışların getirdiği alev efektleri de sizi keyiflendirecek. Ketchapp Games’in basit ve sade yapımı Dunk Hoop, tek elle oynamaya uygun basit kontrolleriyle de kullanıcıları cezp ediyor. Sıra dışı basketbol oyunu Dunk Hoop’u AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.