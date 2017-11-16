Dunk Shot, iPhone ve iPad’de oynanabilen hızlı tempolu basketbol oyunu. Boş zamanlarda, arkadaşınızı beklerken veya işe - eve - okula giderken yolda açıp oynayabileceğiniz tarzda bağımlılık yapan bir basketbol oyunundan bahsediyorum. Klasik basketbol maçlarından sıkıldıysanız sadece sayı yapmaya odaklanmanızı isteyen bu oyuna bir şans vermelisiniz.

Görselleriyle iddialı olmayan ancak oynanış tarafında kalitesini gösteren, herkesin rahatlıkla oynayabileceği şekilde hazırlanmış bir basketbol oyunu olarak karşımızda. Adından dolayı smaç basarak ilerleyebileceğimiz bir oyun sanmıştım lakin klasik atışlar yaparak ilerliyorsunuz. Sağınızda solunuzda çıkan ve atış yaptıkça yükselen potaları çok hızlı görmeli, açı ve hızı kusursuz yakalamalı ve atışınızı yapmalısınız. Sayı kaçırdığınız anda ikinci bir şans verilmiyor; oyuna veda ediyorsunuz.