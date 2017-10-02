Dunkers 2, iOS platformunda basketbol oyunu olarak yerini alıyor. NBA 2K veya NBA Live ayarında bir yapım olmadığını, eğlence yönü ağır basan bir oyun olduğunu baştan söyleyeyim. Mükemmel modellenmiş NBA oyuncuları yerine kolları uzun ve değişik hareket eden komik görünümlü oyuncularla karşılaşmaya hazırlıklı olun.

Grafikler mükemmel olmasa da teke tek nefes kesen maçlar sizleri bekliyor. Cihazı kırdırma aşamasına getiren zorlu bir basketbol oyunu Dunkers 2.

Adından da anlayacağınız üzere klasik maçlar yerine smaç odaklı maçlar düzenleniyor. Rakibinizden topu kapıp en şık smacı basmak için uğraş veriyorsunuz. Uğraş dedim zira; topu kapabilmek bir yana smaç basmayı başarmak çok zor. Bol bol antrenman yapıp öyle maça çıkmanızı öneririm. İster yapay zekaya karşı isterseniz de aynı cihaz üzerinden arkadaşınızla beraber oynayabileceğiniz smaç basma odaklı basketbol oyununda arcade modu, hızlı maç, turnuva modu seçenekleri yer alıyor.