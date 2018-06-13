Eden Obscura, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Eşsiz deneyim sunan bir mobil arcade oyunu olan Eden Obscura, sanatsal atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşıyor ve arkadaşlarınızda meydan okuyorsunuz. Sanatsal grafikleri ve farklı oynanışıyla dikkat çeken oyunda işiniz oldukça zor. Gizemli atmosferi ve farklı temalarıyla da ön plana çıkan Eden Obscura, müptelası olabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Yüksek puanlara ulaşıp liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz farklı oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Eden Obscura oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.