Zindan paletli ortamda son derece sürükleyici savaşlar mı arıyorsunuz? Belki de amacınız roguelike ve rpg öğeleriyle aynı anda bir şeyler bulmak olabilir. Amacınız bu uzay aracında hayatta kalmak ve mürettebata ne olduğunu, bu hastalık veya enfeksiyonun uzay gemisine nasıl yayıldığını bulmak.

Endurance adlı bir uzay gemisinde araştırma yapıyorsunuz ve bir gün mürettebat üyeleriniz, arkadaşlarınız enfekte oluyor, deliriyor ve zombi gibi davranmaya başlıyor. Eski mürettebatınız, meslektaşlarınız ve arkadaşlarınızla şimdi ölmenizi istedikleri için savaşacaksınız, hala aklı başında olan ve henüz enfeksiyonu olmayan arkadaşlarınıza yardım edeceksiniz.

Bu enfekte zombi ordusunun bir hayli kalabalık olduğunu, hayatta kalmak ve tüm hastalık hikayesini keşfetmek ve bu enfeksiyonu durdurmak için devasa bir silah cephanesi var. Kesinlikle bu macera yolundan geçmeyi seveceksiniz!