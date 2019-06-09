Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Epic Party Clicker, ekranda belirtilen noktalara dokunarak ritim tutturabileceğiniz ve keyif verici melodiler oluşturabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, büyük bir evde parti vererek olabildiğince fazla insanın bu partiye katılmasını sağlamak ve partide eğlenceli müzikler çalarak puan toplamaktır. Sadece ekrana dokunarak melodilerin ritimlerine ayak uydurabilir ve güzel müzikler çalarak partiye katılanların sayısını arttırabilirsiniz. Ekrana art arda dokunarak melodiyi oluşturabilir ve puan toplayarak yeni müziklerin kilidini açabilirsiniz. Böylece daha güzel müzikler icra edebilir ve partiye daha fazla insanın katılmasını sağlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı melodi ve müzik yer almaktadır. Dilediğiniz melodinin ritmini tutarak seviye atlayabilir ve partiyi sürdürebilirsiniz. Mobil platformda müzik oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Epic Party Clicker, kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.