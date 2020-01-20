Epic Race 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Zorlu parkurlarda mücadele edip puanlar toplayabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Epic Race 3D, sizleri bekliyor. Ülkemizin önde gelen şirketlerinden Good Job Games'in en yeni oyunu olarak karşımıza çıkan oyunda eğlenceli karakterleri kontrol ediyorsunuz. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda hem keyifli zaman geçirebiliyor hemde arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Epic Race 3D oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Epic Race 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.